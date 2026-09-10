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Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbirler kalktı

Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Işıklar Enerji ve Yapı Holding, CW Enerji ve Hedef Holding paylarına uygulanan bazı tedbirler bugün itibarıyla sona erdi.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbirler kalktı
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Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında daha önce tedbir uygulanan üç şirketin paylarında kısıtlamaların süresi doldu.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) paylarında uygulanan kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri 10 Eylül itibarıyla sona erdi.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) paylarındaki kredili işlem yasağı kaldırıldı.

Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) paylarına uygulanan kredili işlem yasağı da bugün itibarıyla sona erdi.

Hisseler tedbirler olmadan işlem görüyor

Tedbir sürelerinin tamamlanmasıyla IEYHO, CWENE ve HEDEF payları 10 Eylül Perşembe günkü seansta sona eren söz konusu VBTS kısıtlamaları olmadan işlem görmeye başladı.

VBTS kapsamında uygulanan tedbirler, pay piyasasında aşırı oynaklığın oluşturabileceği risklerin azaltılması amacıyla belirli sürelerle devreye alınabiliyor.