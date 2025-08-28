Borsa İstanbul’da 3 şirket geri alım programlarını sonlandırdı

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden Bahadır Kimya, Makim Makina ve MHR GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları açıklamalarla pay geri alım programlarını sonlandırdıklarını kamuoyuna bildirdi.

Pay geri alım programları, yatırımcı haklarını korumak, dalgalanan hisse fiyatlarını dengelemek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla uygulanırken, şirket yönetimlerinin aldığı kararlarla bu programlar sona erdirildi.

Bahadır Kimya, geri alım programının sonlandırılması kararını Yönetim Kurulu toplantısında aldı. Şirketin 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 19 Mart 2025 tarihli ve 2025/16 sayılı bülteni kapsamında duyurulan "Duyuru ve İlke Kararları" doğrultusunda başlatılan program hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve genel kuruldan onay alınmıştı. Aynı genel kurulda, geri alım programının devam ettirilmesi ve gerekli görülmesi durumunda sonlandırılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmişti.

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu geri alım programının sonlandırılmasına karar verildi. Bahadır Kimya yönetimi, KAP üzerinden kamuoyuna yaptığı açıklamayla, alınan karar çerçevesinde artık geri alım yapılmayacağını duyurdu.