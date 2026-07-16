Borsa İstanbul'da 4 hissedeki tedbirler bugün sona eriyor
Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL, ONRYT, RYSAS ve TERA paylarında uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasakları bugün kaldırılıyor.
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Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında tedbir uygulanan dört hissedeki kısıtlamalar bugün sona eriyor.
Buna göre Avrupa Yatırım Holding (AVHOL), Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT), Reysaş Taşımacılık (RYSAS) ve Tera Yatırım (TERA) payları, 16 Temmuz 2026 itibarıyla açığa satış yasağı ile kredili işlem yasağı olmadan işlem görecek.