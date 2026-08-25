Borsa İstanbul’da 4 şirketin fiili dolaşım oranı değişiyor

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Borsa İstanbul A.Ş., Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT), Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE), Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) ve Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) paylarında endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişikliklerini açıkladı.

Borsa İstanbul A.Ş., endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişikliklerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama gönderdi.

Buna göre, 26 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dört şirketin endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranları güncellendi.

Yeni oranlar belli oldu

Borsa İstanbul’un KAP’a gönderdiği açıklamaya göre, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) için fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 47, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE) için yüzde 30 olarak belirlendi.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) için endekslerde kullanılacak fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 33 olurken, Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) için oran yüzde 40 olarak açıklandı.