Borsa İstanbul'da 5 hafta sonra ilk

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'da düşük hacimlerle yükseliş hareketi devam ederken, güne primli başlayan endeks pozitif ve negatif tarafta dalgalı seyretti. Uzmanlar, endekste yukarı yönlü seyrin devamı için 8000 puanın üzerinde kapanışların önemli olacağının altını çiziyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, yeniden 8000 puanın üzerini test ederken; gün içinde en yüksek 8046 puan seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 1,26 yükselişle 8046 puanda bulundu ve böylelikle 17 Ekim tarihinden bu yana ilk defa 8000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirmiş oldu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 1,51 ve yüzde 0,56 düşüşle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 ve 8180 seviyeleri direnç, 7910 ve 7770 puan destek konumunda bulundu.