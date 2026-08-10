Borsa İstanbul'da 5 hissede tedbirler sona erdi
Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında 5 paya uygulanan işlem kısıtlamalarının süresi doldu. Borlease Otomotiv, Koray GYO, Marka Yatırım Holding, Pasifik Eurasia Lojistik ve Safkar Ege Soğutmacılık payları 10 Ağustos itibarıyla söz konusu tedbirler olmadan işlem görecek.
Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında haklarında tedbir kararı uygulanan 5 hisse, bugün (10 Ağustos 2026) tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.
Borlease Otomotiv'de üç tedbir sona erdi
Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) paylarında uygulanan açığa satış yasağı, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri sona erdi.
Dört hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı kalktı
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO), Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA), Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) ve Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) paylarında uygulanan açığa satış yasağı ve kredili işlem yasağı sona erdi.