Borsa İstanbul'da 6 ay sonra ilk! Hareketlilik devam ediyor

İSTANBUL/EKONOMİ

Borsa İstanbul'da, Ortadoğu'da jeopolitik risklerin yükselmesinin ardından son iki işlem gününde sert kayıplar yaşanırken; borsa bugünkü işlemlerde daha dengeli bir seyirde bulunuyor.

Reel faiz pozitif bölgeye geçti

Öte yandan piyasaların merakla beklediği eylül ayı enflasyon verileri, beklentileri aştı. Enflasyon, eylül ayında yüzde 2,97 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 49,38 olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,09 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 48,11 olacağı yönündeydi. Diğer taraftan, yıllık enflasyon yüzde 50 olan politika faizinin altına indi ve 3 yıl aradan sonra reel faiz pozitif bölgeye geçti.

Beklentilerin üzerinde gelen verilerin ardından uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim takvimini erteleyebileceği yorumunu yaptı. Bu da, borsanın en büyük rakibi olan faizi güçlü tutarak, borsayı baskılamayı sürdürebilir.

Borsada sakin seyir

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,15 artışla 9026 puandan başlarken; gün içinde 8955 - 9064 bant aralığında dalgalandı. Endeks, saat 10.57 itibarıyla yüzde 0,61 primle 9067 puanda hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,02 ve yüzde 0,03 primle işlem görüyor. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,65 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,42 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksinde 9150 ve 9300 seviyeleri direnç, 9000 ve 8700 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 3,62 düşüşle 9012 puandan tamamlamıştı. Bankacılık endeksinde kayıp ise, yüzde 6'nın üzerine çıkmıştı.