Borsa İstanbul'da 'abluka' etkisi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 14.058,51 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 214,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 2,30 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,20 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan destek, 14.200 ve 14.300 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalar tedirgin

Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle haftaya negatif bir seyirle başladı. Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, görüşmelerden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken ABD Başkanı Donald Trump, donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemiler için abluka sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.

Taraflardan gelen açıklamalar tansiyonun kısa vadede kolay kolay düşmeyeceğine işaret ederken, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik sert söylemleri risk algısını yeniden yukarı taşıdı.

Analistler, bu aşamada piyasalarda yönü belirleyecek temel unsurun, diplomatik cepheden gelecek haber akışıyla birlikte petrol fiyatlarının seyri olacağını ifade etti.

Yarın hangi veriler takip edilecek?

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra Çin'de ticaret dengesi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.