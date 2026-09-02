Borsa İstanbul'da açığa satışta yukarı adım kuralı devreye girdi
BIST 100 endeksindeki kaybın yüzde 2'lik eşik değeri aşmasının ardından Borsa İstanbul, açığa satış yapılabilen paylarda seans sonuna kadar yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.
Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 2'yi aşmasının ardından açığa satış işlemlerine yönelik yukarı adım kuralını devreye aldı.
Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, saat 10.51 itibarıyla BIST 100 endeksindeki değişimin eksi yüzde 2 olarak belirlenen eşik değeri aşması nedeniyle Pay Piyasası'nda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı uygulanmaya başlandı.
Uygulama seans sonuna kadar geçerli olacak.