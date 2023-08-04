Borsa İstanbul'da alıcılı seyir
Borsa İstanbul, güne pozitif başlarken, şu dakikalarda yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
Dün tarihi rekor seviyesini 7365 puana yükselten Borsa İstanbul, kapanışa doğru sert satışlarla karşılaşırken; haftanın son işlem gününe yüzde 0,73 yükselişle başladı. 7205 - 7298 bant aralığında hareket eden endeks, saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,74 artışla 7273 puanda işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7300 ve 7400 seviyeleri direnç, 7200 ve 7100 puan destek konumunda bulunuyor.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydederken; sonrasında sırasıyla yüzde 0,38 ve yüzde 1,27 oranında değer kazandı.
Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 azalışla 7221 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 7365 puana taşımıştı.
Küresel piyasalarda gözler ABD tarım dışı istihdamında
Küresel piyasalarda satış baskısı devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.
Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.