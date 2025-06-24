Borsa İstanbul'da ateşkes coşkusu

Küresel piyasalar Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki ateşkes iyimserliğiyle pozitif bir seyir izlerken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 277,83 puan ve yüzde 3,04 artışla 9.419,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,71, holding endeksi yüzde 3,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,17 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 1,44 ile kimya petrol plastik oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyeleri direnç, 9.300 ve 9.200 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 9.141,31 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda gözler Powell'da

Bölgeye ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.