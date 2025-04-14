Borsa İstanbul’da bilanço dönemi başlıyor

ForInvest Haber’in derlediği verilere göre, bu yılın birinci çeyrek dönemine ilişkin bilanço sonuçları; finans dışı sektörlerde 21 Nisan’da Türkiye Sigorta ve 24 Nisan’da TAV Havalimanları ile başlayacak.

Borsa İstanbul'da birinci çeyrek finansal sonuç sezonunda bankacılık sektöründen ilk finansal sonuç ise 25 Nisan’da Akbank’tan gelecek.

Konsolide olmayan şirketlere ilişkin 1. çeyrek finansal sonuçlar için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderme tarihi 30 Nisan 2025, konsolide şirketler ve konsolide olmayan bankalar için 12 Mayıs 2025, konsolide bankalar için ise 20 Mayıs 2025 olarak belirlendi.