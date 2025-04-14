  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa İstanbul’da bilanço dönemi başlıyor
Takip Et

Borsa İstanbul’da bilanço dönemi başlıyor

Borsa İstanbul’da 2025 yılı birinci çeyrek bilanço dönemi gelecek hafta başlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul’da bilanço dönemi başlıyor
Takip Et

ForInvest Haber’in derlediği verilere göre, bu yılın birinci çeyrek dönemine ilişkin bilanço sonuçları; finans dışı sektörlerde 21 Nisan’da Türkiye Sigorta ve 24 Nisan’da TAV Havalimanları ile başlayacak.

Borsa İstanbul'da birinci çeyrek finansal sonuç sezonunda bankacılık sektöründen ilk finansal sonuç ise 25 Nisan’da Akbank’tan gelecek.

Konsolide olmayan şirketlere ilişkin 1. çeyrek finansal sonuçlar için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderme tarihi 30 Nisan 2025, konsolide şirketler ve konsolide olmayan bankalar için 12 Mayıs 2025, konsolide bankalar için ise 20 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Goldman Sachs: Trump'ın politikası ABD'de istihdamı azaltacakGoldman Sachs: Trump'ın politikası ABD'de istihdamı azaltacakKüresel Ekonomi

 

Borsa Haberleri
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Yılbaşından bu yana enflasyondan çok yükselen 20 hisse!
Yılbaşından bu yana enflasyondan çok yükselen 20 hisse!
Borsada haftanın kazandıran hisseleri belli oldu
Borsada haftanın kazandıran hisseleri belli oldu
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı