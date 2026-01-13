Borsa İstanbul'da bilanço mevsimi açılıyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler ve bankaların 2026 yılı finansal rapor takvimini belirledi. Bununla birlikte 2025 yılı 4. çeyrek finansal sonuç dönemi de yaklaşıyor.

2025 yılına ilişkin 12 aylık finansal sonuçların 26 Ocak 2026 tarihinde Türkiye Sigorta ile başlaması bekleniyor. Bankacılık sektöründe ise ilk bilanço 2 Şubat 2026’da Akbank’tan gelecek.

Matriks Haber’in derlediği verilere göre, şirketlerin yatırımcı ilişkileri birimleri ve KAP bildirimlerinden elde edilen duyurular doğrultusunda bilanço açıklamaları 26 Ocak 2026 tarihinde Türkiye Sigorta’nın sonuçlarını duyurmasıyla başlayacak.

2 Şubat 2026 tarihinde Akbank ve Gelecek Varlık’ın bilançolarını açıklaması beklenirken, 5 Şubat 2026’da ise Aksigorta ve Yapı Kredi Bankası’nın sonuçlarını paylaşması öngörülüyor. İş Bankası’nın 6 Şubat’ta, TAV Havalimanları’nın ise 17 Şubat’ta bilançosunu yayımlaması bekleniyor. Aselsan’ın sonuçlarını 16–27 Şubat aralığında kamuya duyuracağı tahmin edilirken mart ayı itibarıyla bilanço akışının yoğunlaşacağı görülüyor.

Şirketlerin konsolide olmayan 2025 yılı 12 aylık sonuçlarını en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar, konsolide finansal sonuçlarını ise 11 Mart 2026’ya kadar KAP’a göndermeleri gerekiyor. Bankalar için de aynı süreler geçerli olup; konsolide olmayan finansal raporlar için son tarih 2 Mart, konsolide finansal raporlar için ise 11 Mart 2026 olarak açıklanmıştı.

2026 yılı dönemsel finansal raporların son yayımlanma tarihleri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve bankaların 2026 yılına ilişkin dönemsel finansal raporlarını son yayımlama tarihleri belirlendi.

Merkezi Kayıt Kurulu (MKK) tarafından açıklanan takvime göre, 30 Nisan 2026 tarihine kadar şirketlerin konsolide olmayan finansal raporları paylaşılacak. Bu takvimi 11 Mayıs 2026 tarihinde hem şirketlerin konsolide finansallarının hem de bankaların konsolide olmayan finansal raporlarının son gönderim süresi izleyecek. Bankaların konsolide raporları ise tüm bu açıklamalardan sonra 20 Mayıs 2026 tarihine kadar kamuya duyurulmuş olacak.

6 aylık dönem raporlarına ilişkin şirketler ve bankaların son tarihleri aynı olacak. Konsolide olmayan finansal raporlar 10 Ağustos 2026, konsolide olan raporlar 19 Ağustos 2026 tarihine kadar yayımlanacak.

9 aylık dönemde şirketlerin konsolide olmayan finansal raporları için son tarih 30 Ekim 2026, konsolide raporlar için son tarih 9 Kasım 2026 olarak belirlendi. Bankaların son tarihleri konsolide olmayanlar için 9 Kasım 2026, konsolide olanlar için 19 Kasım 2026 olacak.

12 aylık dönem için şirketler ve bankalar aynı tarihe kadar finansal raporlarını gönderecekler. Buna göre, 2026 yılının tamamı için konsolide olmayan raporlar 1 Mart 2027, konsolide raporlar 12 Mart 2027 tarihine kadar gönderilmiş olacak.

Özel hesap dönemi finansal raporları

Hesap dönemi farklı ortaklıkların finansal raporlarının son yayımlanma tarihleri de belirlendi.

Buna göre, futbol kulüplerinin şirketleri için 01.06.2025-31.05.2026 dönemi için 12 aylık 10 Ağustos 2026, 01.06.2026-31.08.2026 dönemi için 3 aylık 12 Ekim 2026, 01.06.2026-30.11.2026 dönemi için 6 aylık 19 Ocak 2027 ve 01.06.2026-28.02.2027 dönemi için 9 aylık 9 Nisan 2027 tarihine kadar yayımlanmış olacak.

Bor Şeker ve Martı GYO'nun 01.04.2025-31.03.2026 dönemi için 12 aylık 1 Haziran 2026, 01.04.2026-30.06.2026 dönemi için 3 aylık 30 Temmuz 2026, 01.04.2026-30.09.2026 dönemi için 6 aylık 9 Kasım 2026 ve 01.04.2026-31.12.2026 dönemi için 9 aylık 1 Şubat 2027 tarihine kadar açıklanacak.

Arena Bilgisayar, Do&Co ve Martı Otel’in 01.04.2025-31.03.2026 dönemi için 12 aylık 9 Haziran 2026, 01.04.2026-30.06.2026 dönemi için 3 aylık 10 Ağustos 2026, 01.04.2026-30.09.2026 dönemi için 6 aylık 19 Kasım 2026 ve 01.04.2026-31.12.2026 dönemi için 9 aylık 9 Şubat 2027 tarihine kadar açıklanacak. Do&Co'nun son gönderim tarihleri yurt dışında finansal raporların kamuya açıklama tarihlerine göre değişiklik gösterebilecek.

Balsu Gıda’nın 01.07.2025-31.03.2026 9 aylık 11 Mayıs 2026, 01.07.2025-30.06.2026 12 aylık 8 Eylül 2026, 01.07.2026-30.09.2026 3 aylık 9 Kasım 2026 ve 01.07.2026-31.12.2026 9 aylık 19 Şubat 2027 tarihine kadar duyurulacak.

Kayseri Şeker’in 01.05.2025-31.01.2026 dönemi için 9 aylık 12 Mart 2026, 01.05.2025-30.04.2026 12 aylık 9 Temmuz 2026, 01.05.2026-31.07.2026 3 aylık 9 Eylül 2026, 01.05.2026-31.10.2026 6 aylık 21 Aralık 2026 tarihine kadar açıklanacak.

Mavi Giyim'in 01.02.2025-31.01.2026 dönemine ilişkin 12 aylık 13 Nisan 2026, 01.02.2026-31.04.2026 dönemine ilişkin 3 aylık 9 Haziran 2026, 01.02.2026-31.07.2026 dönemine ilişkin 6 aylık 21 Eylül 2026 ve 01.02.2026-31.10.2026 dönemine ilişkin 9 aylık 10 Aralık 2026 tarihine kadar yayımlanmış olacak.

Merko Gıda'nın 01.07.2025-31.03.2026 9 aylık 30 Nisan 2026, 01.07.2025-30.06.2026 dönemine ilişkin 12 aylık 31 Ağustos 2026, 01.07.2026-30.09.2026 dönemine ilişkin 3 aylık 30 Ekim 2026 ve 01.07.2026-31.12.2026 dönemine ilişkin 6 aylık 9 Şubat 2027 tarihine kadar açıklanacak.

Tiryaki Agro'nun 01.07.2025-31.12.2025 dönemine ilişkin 6 aylık 19 Şubat 2026 ve 01.07.2025-30.06.2026 dönemine ilişkin 12 aylık 8 Eylül 2026 tarihine kadar duyurulacak.