Borsa İstanbul'da bir şirketten konkordato kararı

Yeşil GYO Innovia 4 projesiyle ilgili yaşadığı imar sorunları nedeniyle konkordato ilan etti.

Konuyla ilgili olarak KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Innovia 4 projesi ile ilgili yaşadığımız imar sorunları nedeni ile şirketimiz çok mağdur olmuş, müşterilerin dairelerini iade etme talepleri karşılığında 640 daire geri alınarak müşterilerin alacakları faizi ile iade edilmiş ve şirketimizin nakit kaynakları çok ciddi manada eksilerek şirketi ve tüm diğer muhataplarını da zor duruma düşürmüştür.

Müşteriler iflas istemli alacak davası açmakta ve şirketimizi iflas etme tehdidi altında tutmaktadır. Şirketimizin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve Innovia 4 inşaatını tamamlayarak şirketimizi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu kapsamda; Konkordato talepli başvurumuza Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/113 E. sayılı dosya ile 05/02/2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici Konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmolunmuştur.

Devam eden süreçte şirket faaliyetlerinin aksamaması, nakit akışın düzenli hale getirilmesi amacıyla gerekli hassasiyet ve hedeflenen noktaya ulaşılması adına tüm çabalar gösterilecektir."

Yakın İzleme Pazarı'na alındı

Borsa İstanbul'dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Payları Ana Pazar'da işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket), konkordato talepli başvurusu sonucunda ilgili mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildiğine ilişkin 05/02/2025 tarihli özel durum açıklaması dikkat alınarak;

1) Şirket paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin (Yönerge) 35. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına,

2) Yönerge'nin 35. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, Şirket paylarının işlem sırasının 06/02/2025 tarihinde kapalı kalmasına, 07/02/2025 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılmasına,