Borsa İstanbul'da çifte rekor

Borsa İstanbul, aralıksız yükselişini 6. haftaya taşırken, yeni haftaya 7 bin puanın üzerinde rekor seviyeden başladı. Değer kazancını sonrasında da sürdüren BIST 100 endeksi, gün içi tarihi zirvesini 7256 puana çıkardı. Endeks, gün sonunda yüzde 2,12 artışla 7216 puanda hareket ederken; böylelikle kapanış zirvesini de yenilemiş oldu. Uzmanlar, Borsa İstanbul'da yükseliş eğiliminin desteklendiği görüşünde birleşiyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7200 ve 7350 seviyeleri direnç, 7000 ve 6900 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma gününü yüzde 6'nın üzerinde değer kazancıyla tamamlayan bankacılık endeksi, bugün de primli seyrini sürdürdü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,96 artış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 0,43 ve yüzde 2,76 yükselişle işlem gördü.

Küresel piyasalarda yoğun gündem

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki aksiyonlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde de bu hafta itibarıyla bilanço takviminin yoğunlaşacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

7000 seviyesinin üzerinde kalıcık önemli

İntegral Yatırım'ın bugünkü raporunda yer alan analizde, "BIST100 endeksi bir önceki haftayı %5,67, bir önceki işlem gününü ise %3,08 yükselişle 7067,28 seviyesinden tamamladı. 6 haftadır yukarı yönlü hareketini sürdüren endeks, Cuma günü Gap'li bir açılış yaparak gün içinde 3. direnç bölgesi olarak verdiğimiz 7100 seviyesinin geçilememesinin ardından günü 7000 seviyesinin üzerinde kapattı.

Takip ettiğimiz kısa vadeli yukarı yönlü kanalın üst bandını aşarak yükselişini sürdüren endeks, 7000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde hareket ettiği endekste, risk iştahının azalması durumunda ise endekste, 7000 seviyesinin altına doğru geri çekilmeler görülebilir" denildi.