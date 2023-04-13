Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, sonrasında dalgalı bir seyre yöneldi. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 18,75 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5 bin 164 puana çıktı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5 bin 195 puanı, en düşük ise 5 bin 131 puanı gördü. BIST 100 endeksi saat 17:51 itibarıyla yüzde 0,18 oranında düşüşle 5 bin 138 puanda hareket etti.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,14 düşüş ve yüzde 0,05 yükselişte işlem gördü.

BIST 100 endeksi teknik açıdan, 5200 ve 5250 seviyeleri direnç, 5100 ve 5050 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazancıyla günü 5 bin 146 puandan kapanmıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişesini desteklemesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.