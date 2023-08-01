Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

Yurt içi piyasa, yeni ekonomi yönetiminin politikalarını takip etmeyi sürdürürken; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredili harcamaları sınırlayıcı kararlarının ardından bankacılık ve ulaştırma sektörleri güne negatif başladı; sonrasında ise dalgalı bir seyirde ilerledi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,13 değer kaybıyla başlarken, yönünü yukarı çevirdi ve gün içi tarihi zirvesini 7 bin 296 puana taşıdı. Endeks, saat 17.49 itibarıyla, yüzde 0,54 düşüşle 7179 puanda hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,08 ve yüzde 1,37 düşüşle işlem görüyor. Ulaştırma endeksi de aynı dakikalarda yüzde 1,59 kayıpla hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7250 ve 7350 seviyeleri direnç, 7000 ve 6900 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 artışla 7 bin 216 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.