Borsa İstanbul'da dalgalı seyir
Borsa İstanbul, güne yükselişle başlarken sonrasında dalgalı bir seyirde ilerledi. Bankacılık endeksi ise, yüzde 2'ye yakın düşüşte.
Borsa İstanbul, dün akşam saatlerine doğru günlük kazançlarının hepsini vererek, günü düşüşle tamamladıktan sonra, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Piyasalar bugün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde finans dünyasının temsilcileriyle toplantısını yakından takip edecek.
Borsa İstanbul 100 endeksi, dalgalı bir seyir izlerken; saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 7454 puanda işlem görüyor.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,75 düşüş ve yüzde 0,58 primle hareket ediyor.
teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 ve 7.330 seviyelerinin destek, 7.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,09 değer kaybıyla günü 7.441,50 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7766 puana taşıdı.
Küresel piyasalar sınırlı pozitif
Küresel piyasalar, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.
Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 89 seviyesinde bulunuyor.