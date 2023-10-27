Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'da, önceki gün gerçekleşen yüzde 7'lik düşüşün ardından toparlanma çabası devam ederken, haftanın son işlem gününde negatif ve pozitif tarafta dalgalı bir seyir izledi. Günü primli tamamlayan borsa, böylelikle iki hafta aradan sonra haftayı değer kazancıyla tamamladı.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde, piyasa beklentileri dahilinde 500 baz puanlık artırıma gitti. Karar metninde faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik sinyal verilirken; TL mevduat payının artırılması için "ilave" adım atılacağı da vurgulandı. Bugün ise, Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımları geldi. Merkez Bankası kararının ve adımlarının piyasaya yansımaları takip ediliyor. Diğer taraftan şirket bilançoları ve İsrail - Filistin arasında yaşanan çatışmalara ilişkin haber akışları yakından izleniyor.

Bu gelişmelerden sonra, Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yüzde 0,21 artışla 7677 puandan başlarken, endeks 7500 - 7740 bant aralığında işlem gördü. BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 0,58 kazançla 7706 puanda bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7750 ve 7800 seviyeleri direnç, 7550 ve 7400 puan destek konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Gün sonunda ise, sırasıyla yüzde 0,91 yüzde 0,03 primle hareket etti.