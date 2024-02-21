Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

Borsa İstanbul, dün rekor seviyedeki kapanışından sonra, yeni güne yükselişle başlasa da sonrasında dalgalı bir seyirde hareket ediyor.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,52 değer kazanarak 9393 puandan başlarken; 9316 - 9396 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 11.09 itibarıyla yüzde 0,07 kayıpla 9337 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydederken; sonrasında sırasıyla yüzde 0,87 yükseliş ve yüzde 0,56 kayıpla işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9500 ve 9600 seviyeleri direnç, 9300 ve 9200 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 değer kazancıyla 9344 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.