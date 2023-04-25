Borsa İstanbul'da değer kaybı

Borsa İstanbul, dün günü değer kazancıyla tamamladıktan sonra yeni güne de yükselişle başlamıştı ancak ilerleyen saatlerde bu hareketini koruyamadı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 11,28 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 5034 puana çıkarken, sonrasında negatif tarafa geçti. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5042 puanı, en düşük 4984 puanı gördü. BIST 100 endeksi, şu dakikalarda ise yüzde 0,55 oranında düşüşle 4995 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,54 ve yüzde 0,37 oranında düşüşle işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,66 ile spor oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5000 ve 4980 seviyeleri destek, 5100 ve 5150 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kazanarak günü 5022 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalarda 'bilanço' etkisi

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesi arasında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, bugün ABD'de yoğunlaşacak bilanço takviminin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bilançolarda ekonomik aktiviteye dair işaretlerin aranacağını aktaran analistler, bugün Microsoft, Alphabet, Visa ve General Electric başta olmak üzere 200'e yakın şirketin bilançolarının açıklanmasının beklendiğini bildirdi.