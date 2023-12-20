Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor

Düşüşünü üçüncü güne taşıyan Borsa İstanbul'da değer kaybı sürüyor. BIST 100 endeksi, 7655 - 7764 bant aralığında hareket ederken, saat 13.24 itibarıyla yüzde 0,74 kayıpla 7668 puanda hareket etti. Şu dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 0,10 yükselişle, holding endeksi yüzde 1,06 değer kaybıyla hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,3 ile orman kağıt basım en çok gerileyen yüzde 3,41 ile spor oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7600 ve 7530 puan destek, 7700 ve 7810 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayımladığı Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporunda, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi.

Mayıs seçimlerinin ardından daha Ortodoks politikalara dönüşün kredi açısından olumlu olduğu belirtilen raporda, önemli makroekonomik dengesizliklerin azaltılmasının zaman alacağı aktarıldı.