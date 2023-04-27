Borsa İstanbul'da düşüş

Borsa İstanbul, 3 işlem gününü ard arda değer kaybıyla tamamladıktan sonra, yeni güne düşüşle başladı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 5,99 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 4777 puana geriledi. Endeks gün içerisinde en yüksek 4818 puanı, en düşük 4762 puanı görürken; saat 10.32 itibarıyla yüzde 0,33 oranında düşüşle 4765 puanda hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 azalış kaydetti. Şu dakikalarda ise, sırasıyla yüzde 0,23 ve yüzde 1,01 oranında düşüşle hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4750 ve 4650 seviyeleri destek, 4800 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 4783 puandan kapatmıştı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklerin artmasıyla yoğunlaşan bilanço sezonunda beklentileri aşan şirket karlılıklarının piyasalara etkilerinin törpülendiğini belirtti.