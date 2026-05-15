Borsa İstanbul'da düşüş sertleşti: Endeks mayıs ayının en düşüğüne geriledi

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 118,23 puan ve yüzde 0,81 azalışla 14.526,47 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 275,47 puan ve yüzde 1,88 düşüşle 14.369,23 puana indi.

Toplam işlem hacmi 76 milyar lira oldu. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.350,68 puanı, en yüksek 14.538,43 puanı gördü.

Gün sonuna doğru küresel piyasalarda özellikle tahvil tarafında faizlerinde tarihi zirvelerine çıkmasıyla başlayan fiyatlamalardan da etkilenen Borsa İstanbul'da düşüş sertleşti. BIST 100 endeksi yüzde 2,5 kaybı aşarak 14.265 puana inerek mayıs ayının en düşük seviyelerini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 2,67, holding endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,29 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 7,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,46, hizmetler endeksi yüzde 1,97, sanayi endeksi yüzde 0,80 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 14'ü yükselirken 84'ü düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Destek Finans Faktoring AŞ ile ASELSAN oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazanarak 14.644,70 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 14.500 ve 14.400 seviyeleri destek, 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri de direnç konumunda izleniyor.

Gerilim yeniden yükseldi

Küresel piyasalarda dün yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görülen sert yükselişler bugün yerini artan petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyonist endişelerden ve tahvil faizlerindeki yükselişlerden kaynaklı satış baskısına bıraktı.

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin iyimserliğe karşın ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan kaynaklı etkiler piyasalardaki risk iştahında kırılganlıklara işaret ediyor.

Yatırımcılar, borsalardaki yapay zeka temelli yükselişlerin ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorgularken, ABD-Çin görüşmelerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda da kararsız görünüyor.

Taraflar arasında ekonomik işbirliğinin arttığına dair işaretler olmasına karşın piyasaların beklediği şeyin İran konusunda bir ilerleme olması ve bu konuda kayda değer bir ilerlemenin kaydedilmemiş olması piyasalardaki risk iştahını baskılıyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.