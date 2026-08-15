Borsa İstanbul'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 13.562,45 puanı ve en yüksek 14.249,99 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,85 üzerinde 14.172,26 puandan tamamladı.

BIST 100'de geçen haftanın hisse bazındaki performanslarında güçlü yükselişlerin yanı sıra çift haneli kayıplar da dikkat çekti.

Haftanın en çok kazandıran beş hissesinde yükseliş yüzde 12'nin üzerinde gerçekleşirken, en fazla kaybettiren ilk dört hissedeki düşüşler çift haneye ulaştı.

En çok kazandıran Katılımevim

Haftanın en güçlü performansını Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) gösterdi. Katılımevim hisseleri haftalık bazda yüzde 26,20 değer kazanarak BIST 100'ün en çok yükselen hissesi oldu.

Katılımevim'i yüzde 18,44'lük yükselişle Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) takip etti. Böylece ODINE de haftayı yatırımcısına çift haneli getiri sağlayarak tamamladı.

Haftanın en çok kazandıran üçüncü BIST 100 hissesi ise Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) oldu. BRSAN hisseleri bir haftada yüzde 15,91 değer kazandı.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) da haftanın öne çıkan hisseleri arasına girdi. OTKAR'ın haftalık kazancı yüzde 14,19 olarak gerçekleşti.

Kazanç tarafındaki ilk beşi Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) tamamladı. TKFEN hisseleri geçen hafta yüzde 12,92 yükseldi.

Balsu Gıda haftanın en çok kaybettireni

BIST 100'ün diğer tarafında ise haftanın en sert kaybı Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU) hisselerinde görüldü. BALSU bir haftada yüzde 18,91 değer kaybederek endeksin en fazla düşen hissesi oldu.

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) da haftayı sert kayıpla tamamladı. MGROS hisselerindeki haftalık düşüş yüzde 15,20'ye ulaşırken şirket, BIST 100'ün en çok değer kaybeden ikinci hissesi olarak kayıtlara geçti.

Haftanın en çok kaybettiren üçüncü hissesi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) oldu. CWENE hisseleri haftalık bazda yüzde 12,32 değer kaybetti.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) hisselerinde de çift haneli düşüş yaşandı. AEFES haftayı yüzde 10,43 kayıpla tamamlayarak en çok düşen dördüncü BIST 100 hissesi oldu.

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) ise yüzde 9,45'lik düşüşle haftanın en fazla kaybettiren beşinci hissesi oldu.