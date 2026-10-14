Borsa İstanbul’da en fazla para çıkışı olan 10 hisse belli oldu. (13 Ekim 2026)

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Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde alıcılı bir seyir öne çıktı. BİST 100 ve BİST 30 endekslerinde yüksek hacimli aktif para girişleri kaydedilirken, piyasa genelinde pozitif bir hava hâkim oldu.

Buna karşın, endeksin yükselişle kapandığı günde bazı hisse senetlerinde aktif işlem farkının negatife düşmesi ve yaşanan para çıkışları yatırımcıların dikkatinden kaçmadı.

rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre ise en fazla para çıkışı olan hisseler şöyle:

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Aktif fark (TL) -417.551.000

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)

Aktif fark (TL) -125.107.000

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

Aktif fark (TL) -91.114.000

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM)

Aktif fark (TL) -88.753.000

Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)

Aktif fark (TL) -83.104.000

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS)

Aktif fark (TL) -78.228.000

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)

Aktif fark (TL) -70.620.000

Lydia Holding A.Ş. (LYDHO)

Aktif fark (TL) -63.093.000

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Aktif fark (TL) -59.899.000

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)