Borsa İstanbul’da en fazla para çıkışı olan 10 hisse belli oldu. (13 Ekim 2026)
Borsa İstanbul’da 13 Ekim 2026 alıcılı bir seyir izlerken en fazla para çıkışı olan 10 hisse dikkat çekti.
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde alıcılı bir seyir öne çıktı. BİST 100 ve BİST 30 endekslerinde yüksek hacimli aktif para girişleri kaydedilirken, piyasa genelinde pozitif bir hava hâkim oldu.
Buna karşın, endeksin yükselişle kapandığı günde bazı hisse senetlerinde aktif işlem farkının negatife düşmesi ve yaşanan para çıkışları yatırımcıların dikkatinden kaçmadı.
rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre ise en fazla para çıkışı olan hisseler şöyle:
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
|Aktif fark (TL)
|-417.551.000
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
|Aktif fark (TL)
|-125.107.000
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|Aktif fark (TL)
|-91.114.000
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM)
|Aktif fark (TL)
|-88.753.000
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)
|Aktif fark (TL)
|-83.104.000
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS)
|Aktif fark (TL)
|-78.228.000
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)
|Aktif fark (TL)
|-70.620.000
Lydia Holding A.Ş. (LYDHO)
|Aktif fark (TL)
|-63.093.000
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
|Aktif fark (TL)
|-59.899.000
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)
|Aktif fark (TL)
|-59.134.000
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