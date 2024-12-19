Borsa İstanbul'da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu

ForeksHaber'in 1 Ekim-19 Aralık döneminde 29 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse Ereğli Demir Çelik (Erdemir/EREGL) oldu. En az 2 hedef fiyat alan 74 hisse bu raporda değerlendirmeye alındı.

12 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Erdemir'in bu hedef fiyatların ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 122,77 oldu.

En az 10 aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği hisseler dikkate alındığında Erdemir'in ardından en yüksek getiri potansiyelini yüzde 59,4 ile Mavi Giyim (MAVI), yüzde 58,70 ile Tofaş (TOASO), yüzde 58,51 ile Türk Telekom (TTKOM) ve yüzde 54,49 ile Türk Hava Yolları (THYAO) sunuyor.

5 ve daha fazla hedef fiyat verilmiş hisseler sıralandığında ise en yüksek getiri potansiyelinde Erdemir'in ardından, ikinci sırayı yüzde 79,03 ile Ülker Bisküvi (ULKER), üçüncü sırayı yüzde 68,15 ile Şok Marketler (SOKM) aldı.

En az 2 aracı kurum ve bankadan hedef fiyat alan hisseler dikkate alınarak hazırlanan tabloya göre ise Erdemir'in ardından en yüksek getiri potansiyelini sunan hisse yüzde 80,52 ile TAB Gıda (TABGD) oldu. Ülker üçüncü sırada yer alırken, Anadolu Sigorta (ANSGR) yüzde 76,84 getiri potansiyeli ile dördüncü ve Kimpur (KMPUR) yüzde 71,67 getiri potansiyeli ile beşinci oldu.