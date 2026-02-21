Borsa İstanbul’da endeks geriledi: Geçen hafta en çok kazandıran hisseler hangileri oldu?

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, yılbaşından bu yana süren coşkusunda ivme kaybetti. Geçtiğimiz hafta aşılan kritik 14 bin puan sınırı bu hafta kalıcı olamadı. 16-20 Şubat haftasında endeks, ilk 3 gün 14 bin puanın üzerinde günü tamamlarken, perşembe günü yaşanan sert düşüş haftanın seyrini değiştirdi.

Yılbaşından bu yana BIST 100 endeksi ikinci negatif haftasına imza attı. Cuma günü endeks günü pozitif tamamlasa da BIST 100 endeksi haftayı kayıpla tamamladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,74 oranında değer kaybederken, 14 bin 269,21 puandan başladığı haftayı 13 bin 934,06 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 13 bin 718,14, en yüksek ise 14 bin 532,67 puanı gördü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 1,64 oranında, sanayi endeksi de yüzde 2,60 oranında ve holding endeksi de yüzde 2,90 oranında değer kaybetti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 35,64 oranında değer kazancıyla Destek Finans Faktoring (DSTKF) oldu. Onu yüzde 11,35 ile Tr Anadolu Metal Madencilik (TRMET) ve yüzde 8,94 ile Galatasaray (GSRAY) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 16,70 ile Girişim Elektrik (GESAN) gelirken, yüzde 14,16 ile Qua Granit (QUAGR) ve yüzde 13,51 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 428 milyar 420 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) bu hafta da ilk sırada yer almaya devam etti. 714 milyar TL’lik piyasa değeriyle Kiler Holding (KLRHO) ikinci sırada yer alırken, Garanti BBVA (GARAN) de 662 milyar 340 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 99 milyar 847 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) yine ilk sırada yer aldı. 68 milyar 733 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ve 56 milyar 2 milyon TL’lik işlem hacmi ile İş Bankası (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı.