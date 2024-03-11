Borsa İstanbul'da 'Fitch' rüzgârı

Borsa İstanbul, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in not artırımı sonrası haftaya güçlü yükselişle başladı.

Fitch, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı. Fitch Ratings'in açıklamasında, not artırımının, makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının, beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

Bankalarda güçlü yükseliş

Açılışta BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 208 puan ve yüzde 2,28 değer kazanarak 9363 puana yükseldi. Endeks, saat 10.57 itibarıyla yüzde 1,26 yükselişle 9270 puanda bulundu.

Güne bankacılık endeksi yüzde 4,74 ve holding endeksi yüzde 2,01 artışla başladı. Endeksler, şu dakikalarda ise sırasıyla yüzde 2,16 ve yüzde 1,18 primle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9400 ve 9500 puan direnç, 9300 ve 9200 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazancıyla 9155 puandan tamamlamıştı.