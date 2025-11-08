Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok değer kazanan 3 hisse!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,43 oranında değer kaybıyla 10 bin 924,53 puandan bitirdi. Endeks, 3-7 Kasım 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 848,97, en yüksek ise 11 bin 152,28 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca hareketli bir gündem etkili olurken, bilançoların da fiyatlamalarda hisse bazlı oynaklıkları artırdığı bir tablo vardı. Hafta boyunca izlenen veriler de BIST 100 endeksin üzerinde etkili oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 0,35 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,17 oranında değer kaybetti.

İşte haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 40,01 artışla Işıklar Enerji Holding (IEYHO) oldu. Onu yüzde 12,25 ile Destek finans Faktoring (DSTKF) ve yüzde 11,98 ile Çan2 Termik (CANTE) takip etti.

İşte en çok kaybettiren hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise ilk sırada geçen hafta da olduğu gibi yüzde 28,66 ile Grainturk Holding (GRTHO), yüzde 12,96 ile Tofaş (TOASO) ve yüzde 12,53 ile Kocaer Çelik (KCAER) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde de 844 milyar 56 milyon TL değeri ile geçen haftaki değerinden geriye düşen ASELSAN (ASELS) öne çıkarken, yine geçen haftaya göre değer kaybeden 560 milyar 700 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve geçen haftaya göre değer kazanan 467 milyar 400 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

En çok ilgi görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi 618 milyar 222 milyon TL’nin biraz üzerinde olurken, endekse dahil işlem gören hisseler içinde de 41 milyar 389 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 36 milyar 735 milyon TL ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve 30 milyar 890 milyon TL’lik işlem hacmi ile İş Bankası (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı.