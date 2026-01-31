Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran 3 hisse belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi’nin yılbaşından bu yana süren coşkusu devam ediyor. Endeks, küresel piyasalardaki karışık seyirden pozitif ayrışırken, altın ve gümüş gibi metallerdeki yüksek oynaklığın yanında da “yemyeşil” parlıyor.

Hafta boyunca jeopolitik gerilimlerden etkilenen küresel borsalar ve emtia fiyatlamalarının yanında BIST 100’de dikkat çekmeye devam etti. Önceki iki haftada olduğu gibi, yükseliş serisine bu kez çarşamba değil perşembe günü ara veren Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi tarihi zirvelerini yenilemeye devam etti.

Zirve yenilendi

Endeks, Ocak 2026’nın son haftasında yüzde 6,51 oranında değer kazanırken, haftayı ve yılın ilk ayını 13 bin 838,29 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 12 bin 886,22, en yüksek ise 13 bin 906,51 puanı gördü.

Yılın ilk ayında rekorlara imza atan BIST 100 endeksi yüzde 22,88 oranında yükseldi.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 10,5 oranında, holding endeksi de yüzde 9,42 ve sanayi endeksi de yüzde 4,74 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 33,79 oranında değer kazancıyla Kiler Holding (KLRHO) oldu. Onu yüzde 17,88 ile Akbank (AKBNK) ve yüzde 16,35 ile Enka İnşaat (ENKAI) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 11,53 ile geçen hafta olduğu gibi Gen İlaç (GENIL) gelirken, yüzde 6,66 ile Pasifik Eurasia (PASEU) ve yüzde 6,40 ile Pasifik Teknoloji (PATEK) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde, 1 trilyon 382 milyar 820 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) bu hafta da ilk sırada yer aldı. 958 milyar 750 milyon TL’lik piyasa değeriyle Kiler Holding (KLRHO) ikinci sırada yer alırken, Garanti BBVA (GARAN) de 677 milyar 460 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi de bazı günlerde rekorlara imza atmasına karşın toplamda haftalık bazda hafif gerileyerek 930 milyar 795 milyon TL’nin biraz üzerinde oldu.

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 87 milyar 119 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 78 milyar 452 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ve 56 milyar 211 milyon TL’lik işlem hacmi ile İş Bankası (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı.