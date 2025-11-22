Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran 3 hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,38 oranında değer kazancıyla 10 bin 922,86 puandan kapadı. Endeks, 17-21 Kasım 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 585,34, en yüksek ise 11 bin 0,38,75 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca küresel veriler ve gündem etkili olurken, 11 bin puanı aşma çabası geçtiğimiz hafta olduğu gibi zayıf kaldı.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 4,52 oranında, sanayi endeksi yüzde 2,15 ve holding endeksi de yüzde 3,38 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 21,02 artışla Kuyaş Yatırım (KUYAS) oldu. Onu yüzde 18,48 ile Türk Altın İşletmeleri (KOZAL) ve yüzde 15,68 ile Enerya Enerji (ENERY) takip etti.

En çok kaybettiren hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 19,92 ile Reeder Teknoloji (REEDR), yüzde 5,80 ile Katılım Evim (KTLEV) ve yüzde 5,04 ile Çan2 Termik (CANTE) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde de 842 milyar 232 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) yine ilk sırada gelirken, 559 milyar 440 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 456 milyar TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

En çok işlem görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi 540 milyar 148 milyon TL’nin biraz üzerinde olurken, endekse dahil işlem gören hisseler içinde de 43 milyar 203 milyon TL ile Türk Altın İşletmeleri (KOZAL) ilk sırada yer aldı. 35 milyar 225 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 27 milyar 411 milyon TL’lik işlem hacmi ile İş Bankası (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı.