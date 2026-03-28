Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran hisseler

ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmalarda 1 ay geride kaldı. Karşılıklı açıklamaların ve saldırıların yakından izlendiği savaşta gerilim sürerken, savaşın uzaması ve Hürmüz Boğazı risklerinin yoğun olması küresel piyasaları sarsarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın da birbirinden farklı açıklamaları oynaklığı artırıyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi’nde de tablo, küresel piyasalara paralel oluşuyor. Savaşın ilk başladığı hafta sert düşen BIST 100 endeksi, 1 ayda yaklaşık yüzde 7,5 oranında değer kaybetti.

Halen yılbaşından bu yana yüzde 13’e yakın yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, 23-27 Mart haftasında haftalık bazda yüzde 2,68 oranında değer kaybetti.

Endeks, 12 bin 853 puandan başladığı haftayı 12 bin 698 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 12 bin 601, en yüksek ise 13 bin 168 puanı gördü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 6,60 ve sanayi endeksi yüzde 2,86 oranında değer kaybederken, holding endeksi de yüzde 0,68 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 52,69 oranında değer kazancıyla Ral Yatırım Holding (RALYH) oldu. Onu yüzde 22,97 ile Tekfen Holding (TKFEN) ve yüzde 9,93 ile Astor Enerji (ASTOR) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 20,04 ile Reeder Teknoloji (REEDR) gelirken, yüzde 18,26 ile Efor Yatırım (EFOR) ve yüzde 16,57 ile TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 508 milyar 220 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. 616 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yerini alırken, Enka İnşaat (ENKAI) de 531 milyar 300 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 62 milyar 557 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 47 milyar 731 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) ve 42 milyar 101 milyon TL’lik işlem hacmi ile Aselsan (ASELS) ilk sıralarda yer aldı.