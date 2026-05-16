Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran hisseler

ABD-İran arasındaki savaş fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Haftanın son gelişmesi ise bu savaşın da gölgesinde ABD Başkan Donald Trump ile teknoloji CEO’larının da yer aldığı Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmesi oldu. Bu görüşmeye yönelik açıklamalar yakından izlenirken, veriler de yeniden öne çıktı.

Borsa İstanbul’da da BIST 100 Endeksi’ndeki görünüme yurt içindeki veri ve gelişmeler damga vurmaya devam etti. Yurt içinde haftanın en önemli konusu Enflasyon Raporu oldu.

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 27,5 yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, önceki haftalarda rekorla görülerken, 11-15 Mayıs haftasında yüzde 4,61 oranında değer kaybetti.

Endeks, 15 bin 25 puandan başladığı haftayı 14 bin 367 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 14 bin 265 puandan işlem görürken, gördüğü en yüksek seviye tarihi zirvesi de olan 15 bin 204 puan oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 5,14, holding endeksi yüzde 6,18 ve sanayi endeksi yüzde 2,08 oranında değer kaybetti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 11,75 oranında değer kazancıyla Sarkuysan (SARKY) oldu. Onu yüzde 11,13 ile Katılım Evim (KTLEV) ve yüzde 7,97 ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 26,73 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) gelirken, yüzde 23,48 ile Kiler Holding (KLRHO) ve yüzde 21,14 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 892 milyar 400 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. 656 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yer alırken, Enka İnşaat (ENKAI) de 610 milyar TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 102 milyar 531 milyon TL ile Sasa Polyester (SASA) ilk sırada yer aldı. 45 milyar 742 milyon TL ile Astor Enerji (ASTOR) ve 37 milyar 835 milyon TL’lik işlem hacmi ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sıralarda yer aldı.