Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran hisseler

ABD-İran arasındaki jeopolitik gerilimde sona doğru geri sayım sürerken, dalgalanmalar da sürüyor. Karşılıklı açıklamalar yakından izleniyor. Diğer yandan da enflasyon endişeleri yerini koruyor. Fed başta olmak üzere önde gelen merkez bankalarının karar haftasında başkanların açıklamaları da yakından izlendi.

Yurt içinde piyasalar da bu gelişmelerin ışığında hareket ederken, Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 15-19 Haziran haftasında yüzde 5,71 oranında değer kazandı.

Endeks, 14 bin 359 puandan başladığı haftayı 14 bin 734 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 14 bin 251 puandan işlem görürken, gördüğü en yüksek seviye 14 bin 876 puan oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 9,98, holding endeksi yüzde 4,48 ve sanayi endeksi de yüzde 2,44 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100’de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 26,55 oranında değer kazancıyla Odaş Elektrik (ODAS) oldu. Onu yüzde 23,08 ile Pasifik GMYO (PSGYO) ve yüzde 22,49 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 10,55 ile geçen hafta olduğu gibi Girişim Elektrik Sanayi (GESAN) gelirken, yüzde 8,17 ile Reeder Teknoloji (REEDR) ve yüzde 7,10 ile Europower Enerji (EUPWR) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında, piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 835 milyar 400 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. Destek Finans Faktoring (DSTKF) de ikinci sırada 1 trilyon değeri aşarak 66 milyar 666 milyon değerle yer aldı; Garanti BBVA (GARAN) da 603 milyar TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 65 milyar 624 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 51 milyar 158 milyon TL ile Astor Enerji (ASTOR) ve 42 milyar 434 milyon TL’lik işlem hacmi ile Akbank (AKBNK) ilk sıralarda yer aldı.