Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran hisseler

ABD-İran arasındaki diyalog yakından izlenirken, piyasalarda da dalgalanmalar sürüyor. Enflasyon endişeleri yerini korurken, Fed başta olmak üzere önde gelen merkez bankalarının hamleleri de yakından izleniyor. Teknoloji hisselerine yönelik hareketlerin yanında veriler de odakta yer alıyor.

Yurt içinde piyasalar bu gelişmelerin ışığında hareket ederken, Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 29 Haziran-3 Ekim haftasında yüzde 1,01 oranında değer kazandı.

Endeks, 14 bin 321 puandan başladığı haftayı 14 bin 417 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 14 bin 31,72 puandan işlem görürken, gördüğü en yüksek seviye 14 bin 511,73 puan oldu.

Bankacılık endeksi haftanın son işlem günündeki sert düşüşün etkisiyle geçen hafta yüzde 3,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 ve sanayi endeksi de yüzde 2,39 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100’de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 31,63 oranında değer kazancıyla Ral Yatırım Holding (RALYH) oldu. Onu yüzde 14,56 ile Şeker Bank (SEKER) ve yüzde 13,97 ile Kuyas Yatırım (KUYAS) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 26,08 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) gelirken, yüzde 8,82 ile Efor Yatırım (EFOR) ve yüzde 8,13 ile Migros (MGROS) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında, piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 821 milyar 720 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. Destek Finans Faktoring (DSTKF) de ikinci sırada 1 trilyon 249 milyar 999 milyon değerle yer aldı; Enka İnşaat (ENKAI) da 562 milyar 200 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 87 milyar 107 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 79 milyar 467 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ve 48 milyar 479 milyon TL’lik işlem hacmi ile Astor Enerji (ASTOR) ilk sıralarda yer aldı.