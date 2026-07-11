Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 14.053,48 puanı ve en yüksek 14.629,66 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,67 altında 14.321,19 puandan tamamladı.

Geçen hafta BIST 100 endeksinde bazı hisseler yatırımcısına çift haneli kazanç sağlarken, bazı hisselerde ise sert değer kayıpları yaşandı.

Haftanın en çok kazandıranları

Haftanın en çok kazandıran hissesi Aksa Enerji (AKSEN) oldu. Hisse, haftayı yüzde 13,84 primle tamamladı.

Aksa Enerji'ni Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) yüzde 11,22, Odine Solutions Teknoloji (ODINE) yüzde 9,70, Şekerbank (SKBNK) yüzde 8,87 ve Europower Enerji (EUPWR) yüzde 8,87 yükselişle takip etti.

En çok değer kaybedenler

Öte yandan haftanın en fazla değer kaybeden hissesi Balsu Gıda (BALSU) oldu. Hisse, haftalık bazda yüzde 26,59 geriledi.

Balsu Gıda'nın ardından İzdemir Enerji (IZENR) yüzde 22,26, Oba Makarnacılık (OBAMS) yüzde 15,15, Mia Teknoloji (MIATK) yüzde 14,11 ve Otokar (OTKAR) yüzde 12,94 düşüş kaydetti.