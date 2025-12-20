Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran hisseler hangileri?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,27 oranında değer kazancıyla 11 bin 341,90 puandan kapadı. Endeks, 15-19 Aralık 2025 haftası boyunca en düşük 11 bin 250,46, en yüksek ise 11 bin 470,03 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca yurt dışı piyasalardaki fiyatlamalar daha etkili olurken, hisse ve sektör bazlı ayrışmalar da görüldü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 1,71 oranında, holding endeksi yüzde 0,63 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,24 oranında değer kaybetti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 12,59 oranında değer kazancıyla Türk Altın İşletmeleri (TRALT) oldu. Onu yüzde 11,16 ile Efor Yatırım (EFOR) ve yüzde 10,10 ile Margün Enerji (MAGEN) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 15,24 ile Gen İlaç (GENIL), yüzde 6,58 ile Tüpraş (TUPRS) ve yüzde 6,14 ile Çan2 Termik (CANTE) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 962 milyar 616 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) geçen haftaya göre değer kazanarak yine ilk sırada gelirken, 596 milyar 400 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 469 milyar 500 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

En çok işlem görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi geçen haftaya göre bir miktar gerileme ile 481 milyar 56 milyon TL’nin biraz üzerinde oldu.

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 39 milyar 876 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 29 milyar 493 milyon TL ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve 27 milyar 119 milyon TL’lik işlem hacmi ile İş Bankası (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı.