Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran hisseler hangileri oldu?

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Ateşkes görüşmeleri ile ilgili açıklamalar yakından izlenirken, veriler de öne çıkıyor. Borsa İstanbul’da da BIST 100 Endeksi’ndeki görünüme yurt içindeki veri ve gelişmeler de damga vuruyor.

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 34 yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, 4-8 Mayıs haftasını rekorlarla geçirerek yüzde 4,29 oranında değer kazandı.

Endeks, 14 bin 506 puandan başladığı haftayı 15 bin 62 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 14 bin 321 puandan işlem görürken, gördüğü en yüksek seviye tarihi zirvesi de olan 15 bin 167 puan oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 3,65 ve holding endeksi de yüzde 5,81 ve sanayi endeksi yüzde 5,78 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 31,57 oranında değer kazancıyla Kiler Holding (KLRHO) oldu. Onu yüzde 29,45 ile Hektaş (HEKTS) ve yüzde 24,12 ile Mia Teknoloji (MIATK) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 21,74 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) gelirken, yüzde 8,50 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve yüzde 7,13 ile Gen İlaç (GENIL) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 953 milyar 960 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. 832 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yer alırken, Enka İnşaat (ENKAI) de 667 milyar TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 115 milyar 161 milyon TL ile Sasa Polyester (SASA) ilk sırada yer aldı. 94 milyar 929 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 62 milyar 948 milyon TL’lik işlem hacmi ile Astor Enerji (ASTOR) ilk sıralarda yer aldı.