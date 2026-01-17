Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran hisseler neler?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2026 yılına coşkulu başlarken, yükseliş trendi de sürüyor. Endeks, 12-16 Ocak haftasını yüzde 3,83 oranında değer kazancıyla 12 bin 668,52 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 12 bin 228,02, en yüksek ise kapanış seviyesi olan 12 bin 668,52 puanı gördü.

Hafta boyunca yurt dışı piyasalarda ABD verileri izlenirken, BIST 100’de 10 günlük yükseliş serisi Çarşamba günü sınırlı bir gerilemeyle sonlanırken, sonrasında yeniden değer kazancı görüldü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 0,71 oranında, holding endeksi de yüzde 1,52 oranında değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 7,37 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 52,52 oranında değer kazancıyla Batısöke Çimento (BSOKE) oldu. Onu yüzde 20,11 ile Astor Enerji (ASTOR) ve yüzde 18,93 ile Batı Çimento (BTCIM) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 17,42 ile Kiler Holding (KLRHO), yüzde 13 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) ve yüzde 8,75 ile Dap Gayrimenkul (DAPGM) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 410 milyar 180 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) değer kazanmaya devam ederek yine ilk sırada geldi. 608 milyar 160 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ikinci sıraya çıkarken, Kiler Holding (KLRHO) de 593 milyar 125 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi 916 milyar 632 milyon TL’nin biraz üzerinde oldu.

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 82 milyar 576 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer aldı. 72 milyar 777 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 53 milyar 802 milyon TL’lik işlem hacmi ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ilk sıralarda yer aldı.