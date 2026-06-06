Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

ABD-İran arasındaki jeopolitik gerilim fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, dünyada yapay zekâ gelişmeleri de yakından izleniyor.

Kurban Bayramı nedeniyle önceki hafta uzun bir tatil geçiren piyasalarda bu hafta küresel gelişmeler de etkili oldu. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi haftanın son 3 gününde negatif seyir izlerken, haftalık bazda değer kazandı.

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 22 yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, son 3 gündeki düşüşe rağmen 1-5 Haziran haftasında yüzde 0,23 oranında değer kazandı.

Endeks, 13 bin 722 puandan başladığı haftayı 13 bin 694 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 13 bin 675 puandan işlem görürken, gördüğü en yüksek seviye 14 bin 219 puan oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 0,69 ve sanayi endeksi yüzde 0,46 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100’de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 27,61 oranında değer kazancıyla Borusan Boru Sanayi (BRSAN) oldu. Onu yüzde 20,77 ile Kiler Holding (KLRHO) ve yüzde 17,67 ile Katılım Evim (KTLEV) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 16,78 ile Margün Enerji (MAGEN) gelirken, yüzde 15,04 ile İzdemir Enerji (IZENR) ve yüzde 12,80 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 655 milyar 280 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. Yaklaşık 775 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yer alırken, Enka İnşaat (ENKAI) da 560 milyar TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 75 milyar 195 milyon TL ile Astor Enerji (ASTOR) ilk sırada yer aldı. 51 milyar 342 milyon TL ile Akbank (AKBNK) ve 60 milyar 438 milyon TL’lik işlem hacmi ile Aselsan (ASELS) ilk sıralarda yer aldı.