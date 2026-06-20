Borsa İstanbul'da geçen hafta temettü dağıtma kararı alan şirketler
Borsa İstanbul'da geride kalan haftada 16 şirket temettü kararını açıkladı. Şirketler, yatırımcılarına farklı tarihlerde nakit kar payı dağıtacak.
Borsa İstanbul'da geride bıraktığımız hafta halka açık 16 şirket, 2026 yılına ilişkin temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. Temettü dağıtacak şirketler ve ödeme tarihleri şöyle;
22 Haziran
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MHRGY): Hisse başına 0,0680959 TL brüt ve net temettü.
23 Haziran
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO): Hisse başına 0,0077 TL brüt ve net temettü.
24 Haziran
Doğu Aras Enerji (ARASE): Hisse başına 2,00 TL brüt, 1,70 TL net temettü.
AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AHSGY): Hisse başına 0,07623 TL brüt ve net temettü.
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (OZKGY): Hisse başına 0,1987 TL brüt ve net temettü.
25 Haziran
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SRVGY): İlk taksit olarak hisse başına 0,076923 TL brüt ve net temettü.
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZRGYO): Hisse başına 0,0929499 TL brüt ve net temettü.
31 Temmuz
Mopaş Marketçilik (MOPAS): İlk taksit olarak hisse başına 0,2747252 TL brüt, 0,2335164 TL net temettü.
24 Ağustos
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ): Hisse başına 0,0576923 TL brüt, 0,0490384 TL net temettü.
25 Ağustos
Enerya Enerji (ENERY): Hisse başına 0,0166666 TL brüt, 0,0141666 TL net temettü.
27 Ağustos
Türkiye Sigorta (TURSG): Hisse başına 0,15 TL brüt, 0,1275 TL net temettü.
23 Eylül
Ofis Yem (OFSYM): İlk taksit olarak hisse başına 0,4208058 TL brüt, 0,3576849 TL net temettü.
25 Eylül
Mopaş Marketçilik (MOPAS): İkinci taksit olarak hisse başına 0,2747252 TL brüt, 0,2335164 TL net temettü.
26 Ekim
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SRVGY): İkinci taksit olarak hisse başına 0,076923 TL brüt ve net temettü.
25 Kasım
Ofis Yem (OFSYM): İkinci taksit olarak hisse başına 0,4208058 TL brüt, 0,3576849 TL net temettü.
7 Aralık
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi (SUMAS): Hisse başına 2,1688837 TL brüt, 1,8435511 TL net temettü.
25 Aralık
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SRVGY): Üçüncü taksit olarak hisse başına 0,076923 TL brüt ve net temettü.
25 Şubat 2027
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SRVGY): Dördüncü taksit olarak hisse başına 0,076923 TL brüt ve net temettü.
Öte yandan Kervan Gıda (KRVGD) 18 Haziran'da temettü ödemesini gerçekleştirirken, Yiğit Akü (YIGIT) için temettü tarihi henüz açıklanmadı. Tapdi Oksijen (TNZTP) ise nakit temettü dağıtmayacağını, kar payından karşılanmak üzere yüzde 70 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacağını duyurdu.