Borsa İstanbul’da geçen hafta yatırımcısına kazandıran hisseler hangileri oldu?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,00 oranında değer kazancıyla 11 bin 7,37 puandan kapadı. Endeks, 1-5 Aralık 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 870,07, en yüksek ise 11 bin 201,69 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca yurt içinde enflasyon ve büyüme gibi veriler etkili olurken, küresel gelişmeler de yakından izlendi. Önceki haftalara benzer şekilde 11 bin puanı aşma çabasıyla hareket eden endekste haftanın kapanışı kritik sınırın üzerinde oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 3 oranında, holding endeksi yüzde 3,85 ve sanayi endeksi yüzde 2,93 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 42,41 artışla Efor Yatırım (EFOR) oldu. Onu yüzde 18,12 ile Aksa Enerji (AKSEN) ve yüzde 15,86 ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) takip etti.

En çok kaybettiren hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 33,79 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF), yüzde 7,07 ile Kontrolmatik (KONTR) ve yüzde 5,16 ile Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde de 858 milyar 192 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) geçen haftaya göre değer kazanarak yine ilk sırada gelirken, 594 milyar 300 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 478 milyar 500 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

En çok işlem görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi artarak 740 milyar 667 milyon TL’nin biraz üzerinde olurken, en işlem görenlerde bankalar öne çıktı.

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde de 60 milyar 431 milyon TL ile Akbank (AKBNK) ilk sırada yer aldı. 56 milyar 871 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) ve 50 milyar 859 milyon TL’lik işlem hacmi ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ilk sıralarda yer aldı.