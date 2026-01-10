Borsa İstanbul’da geçen haftanın en çok kazandıran 3 hissesi belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2026 yılına coşkulu başlarken, yükseliş trendi de dikkat çekiyor. Endeks 5-9 Ocak haftasını yüzde 6,11 oranında değer kazancıyla 12 bin 200,95 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 11 bin 510,19, en yüksek ise 12 bin 200,95 puanı gördü.

Hafta boyunca yurt dışı piyasalarda ABD verileri ve Venezuela operasyonu ile karışık görünüm izlenirken, BIST 100 endeksi yeni yıla başlarken yöneldiği yükseliş trendini sürdürdü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde yatay kalırken, sanayi endeksi yüzde 2,31 oranında, holding endeksi de yüzde 5,72 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 34,76 oranında değer kazancıyla Kiler Holding (KLRHO) oldu. Onu yüzde 33,84 ile Katılım Evim (KTLEV) ve yüzde 24 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 18,34 ile Sasa Polyester (SASA), yüzde 17,05 ile Qua Granite (QUAGR) ve yüzde 16,20 ile Grainturk Holding (GRTHO) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 276 milyar 800 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) geçen haftaya göre değer kazanarak yine ilk sırada geldi. 718 milyar 250 milyon TL’lik piyasa değeriyle Kiler Holding (KILER) ikinci sıraya çıkarken, Garanti BBVA (GARAN) de 611 milyar 100 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi 636 milyar 757 milyon TL’nin biraz üzerinde oldu.

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 66 milyar 423 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 44 milyar 425 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ve 36 milyar 775 milyon TL’lik işlem hacmi ile İş Bankası (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı.