Borsa İstanbul’da geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,28 oranında değer kaybıyla 10 bin 565,74 puandan bitirdi. Endeks, 10-14 Kasım 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 373,75, en yüksek ise 11 bin 044,47 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca küresel veriler ve gündem etkili olurken, yurt içinde de izlenen veriler BIST 100 endeksin fiyatlamalarında etkili oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 3,85 oranında, sanayi endeksi yüzde 3,89 ve holding endeksi de yüzde 3,66 oranında değer kaybetti.

İşte haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 18,87 artışla eski adıyla Koza Altın olan Türk Altın İşletmeleri (KOZAL) oldu. Onu yüzde 12,59 ile Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ve yüzde 12,35 ile Fenerbahçe (FENER) takip etti.

İşte en çok kaybettiren hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 14,57 ile Kuyaş Yatırım (KUYAS), yüzde 12,18 ile Çan2 Termik (CANTE) ve yüzde 11,24 ile Kontrolmatik (KONTR) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde de 802 milyar 506 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) öne çıkarken, 542 milyar 640 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 444 milyar TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

En çok ilgi görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi 653 milyar 122 milyon TL’nin biraz üzerinde olurken, endekse dahil işlem gören hisseler içinde de 54 milyar 701 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 37 milyar 920 milyon TL ile Türk Altın İşletmeleri (KOZAL) ve 29 milyar 188 milyon TL’lik işlem hacmi ile Akbank (AKBNK) ilk sıralarda yer aldı.