Borsa İstanbul’da geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş gündemde yerini korurken, belirsizliklerle de piyasalarda etkili oluyor. Ateşkes görüşmeleri yeniden canlandırılmaya çalışılırken, Hürmüz etkileri de piyasalar üzerinde izlenmeye devam ediyor. Borsa İstanbul’da da BIST 100 Endeksi’ndeki görünüm de küresel piyasalara paralel oluyor.

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 28 yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, 27-30 Nisan haftasında yüzde 0,23 oranında değer kazandı.

Endeks, 14 bin 446 puandan başladığı haftayı 14 bin 442 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 14 bin 246 puandan işlem görürken, gördüğü en yüksek seviye 14 bin 621 puan oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 3,66 ve holding endeksi de yüzde 1,09 oranında değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,52 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 29,13 oranında değer kazancıyla Europower Enerji (EUPWR) oldu. Onu yüzde 28,22 ile Astor Enerji (ASTOR) ve yüzde 11,74 ile Fenerbahçe (FENER) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 11,28 ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) gelirken, yüzde 10,55 ile Kuyaş Yatırım (KUYAS) ve yüzde 9,79 ile TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 916 milyar 340 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. 909 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yer alırken, Enka İnşaat (ENKAI) de 627 milyar TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 74 milyar 785 milyon TL ile Sasa Polyester (SASA) ilk sırada yer aldı. 53 milyar 104 milyon TL ile Astor Enerji (ASTOR) ve 52 milyar 629 milyon TL’lik işlem hacmi ile Aselsan (ASELS) ilk sıralarda yer aldı.