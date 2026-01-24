Borsa İstanbul’da geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri hangileri?

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi’nin yılbaşından bu yana süren coşkusu devam ediyor.

Endeks, 19-23 Ocak haftasını yüzde 2,56 oranında değer kazancıyla 12 bin 992,71 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 12 bin 575,67, en yüksek ise 13 bin 030,83 puanı gördü.

Hafta boyunca yurt dışı piyasalarda ABD verileri izlenirken, BIST 100’de gene hafta olduğu gibi yükseliş serisi Çarşamba günü gerilemeyle sonlandı. Yurt içinde açıklanan faiz kararı ilk etapta kazançların gerilemesine yol açsa da sonrasında tarihi zirveler yeniden aşıldı.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 5,77 oranında, holding endeksi de yüzde 3,23 oranında ve sanayi endeksi yüzde 2,61 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 22,56 oranında değer kazancıyla Gübretaş (GUBRF) oldu. Onu yüzde 20,82 ile Kiler Holding (KLRHO) ve yüzde 18,64 ile Eczacıbaşı İlaç (ECILC) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 15,40 ile Gen İlaç (GENIL), yüzde 12,40 ile Efor Yatırım (EFOR) ve yüzde 12,32 ile Otokar (OTKAR) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde, 1 trilyon 371 milyar 420 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) bu hafta yaşanan ve endekste de etkili olan değer kaybına rağmen yine ilk sırada geldi.

716 milyar 625 milyon TL’lik piyasa değeriyle Kiler Holding (KLRHO) ikinci sıraya yeniden çıkarken, Garanti BBVA (GARAN) de 635 milyar 460 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi 997 milyar 205 milyon TL’nin biraz üzerinde oldu.

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 116 milyar 427 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer aldı. 84 milyar 453 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 56 milyar 809 milyon TL’lik işlem hacmi ile İş Bankası (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı.