Borsa İstanbul’da geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri neler?

ABD-İran arasındaki savaş fiyatlamaları etkilemeye devam ederken, dünyada haftanın ana teması tahvil faizlerindeki yükseliş oldu. Yurt içindeyse salı günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir gün eksik işlem yapılırken, haftanın son iki günün siyesi gelişmeler yüksek oynaklıklar yarattı.

Gelecek hafta Kurban Bayramı nedeniyle sadece 1,5 gün işlem görecek piyasalardaki küresel riskleri almak istemeyen yatırımcılar, hafta başında başlayan CHP’nin “mutlak butlan” davasının sonucunun Perşembe gün sonunda gelmesiyle devre kesicinin tetiklendiği bir gün sonu yaşandı. Ancak haftanı son işlem gününde de Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi günü yüzde 5’e yakın yükselişle tamamladı.

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 23 yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, son iki gündeki yüksek oynaklıklarla 18-22 Mayıs haftasında yüzde 3,89 oranında değer kaybetti.

Endeks, 14 bin 333 puandan başladığı haftayı 13 bin 808 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 12 bin 966 puandan işlem görürken, gördüğü en yüksek seviye 14 bin 342 puan oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 7,76, holding endeksi yüzde 3,11 ve sanayi endeksi yüzde 3,69 oranında değer kaybetti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100’de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 26,38 oranında değer kazancıyla Europower Enerji (EUPWR) oldu. Onu yüzde 15,33 ile Girişim Elektrik (GESAN) ve yüzde 11,48 ile Fenerbahçe (FENER) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 16,34 ile Hektaş (HEKTS) gelirken, yüzde 12,83 ile Kuyaş Yatırım (KUYAS) ve yüzde 12,72 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 896 milyar 600 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. 662 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yer alırken, Enka İnşaat (ENKAI) da 593 milyar TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 55 milyar 108 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 54 milyar 194 milyon TL ile Akbank (AKBNK) ve 42 milyar 873 milyon TL’lik işlem hacmi ile Sasa Polyester (SASA) ilk sıralarda yer aldı.