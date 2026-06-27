Borsa İstanbul’da geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri neler?

ABD-İran arasındaki jeopolitik gerilim yakından izlenirken, piyasalarda da dalgalanmalar sürüyor. Diğer yandan da enflasyon endişeleri yerini korurken, Fed başta olmak üzere önde gelen merkez bankalarının hamleleri de yakından izleniyor. ABD’de teknoloji hisselerine yönelik hareketler de odakta yer alıyor.

Yurt içinde piyasalar da bu gelişmelerin ışığında hareket ederken, Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 22-26 Haziran haftasında yüzde 3,13 oranında değer kaybetti.

Endeks, 14 bin 791 puandan başladığı haftayı 14 bin 274 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 14 bin 147 puandan işlem görürken, gördüğü en yüksek seviye 14 bin 871 puan oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 4,99, holding endeksi yüzde 0,89 ve sanayi endeksi de yüzde 1,82 oranında değer kaybetti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100’de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 32,41 oranında değer kazancıyla Balsu Gıda (BALSU) oldu. Onu yüzde 8,28 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve yüzde 7,94 ile Efor Yatırım (EFOR) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 21,97 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) gelirken, yüzde 18,03 ile Hektaş (HEKTS) ve yüzde 15,26 ile Mia Teknoloji (MIATK) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında, piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 648 milyar 440 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. Destek Finans Faktoring (DSTKF) de ikinci sırada 1 trilyon 154 milyar 999 milyon değerle yer aldı; Garanti BBVA (GARAN) da 581 milyar 280 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 64 milyar 669 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 44 milyar 341 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ve 38 milyar 339 milyon TL’lik işlem hacmi ile Astor Enerji (ASTOR) ilk sıralarda yer aldı.