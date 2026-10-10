Borsa İstanbul'da gelecek hafta 3 şirket temettü dağıtacak
Borsa İstanbul'da işlem gören Gübre Fabrikaları, Ebebek Mağazacılık ve Astor Enerji, 12-16 Ekim haftasında yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.
Borsa İstanbul'da işlem gören 3 şirket, 12-16 Ekim 2026 haftasında yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.
Haftalık temettü takvimine göre Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 14 Ekim Çarşamba, Ebebek Mağazacılık A.Ş. ve Astor Enerji A.Ş. ise 15 Ekim Perşembe günü temettü dağıtacak.
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), 14 Ekim Çarşamba günü hisse başına 3,8175 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), 15 Ekim Perşembe günü hisse başına 0,5313 TL temettü dağıtacak.
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) de 15 Ekim Perşembe günü hisse başına 1,8625 TL nakit temettü ödemesi yapacak.